Michael Fried, vormals Marketing-Geschäftsführer des Mobilfunkunternehmens One, macht sich wieder in der Werbebranche bemerkbar. Er gründete gemeinsam mit Werner Süss, Helmut Strasser und Martin Wieser die Werbemittelfirma Big Sign. Das Unternehmen importiert eine US-Promotion-Idee - überdimensionale, unübersehbare Werbemittel - nach Österreich. Für Samsung und Nokia baut Big Sign die ersten Werbemittel. Format, Nr. 48, Seite 55