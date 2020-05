atmedia live: Social Media

at // Der Microsoft Advertising Trend-Vormittag endet im Nachdenken über Social Media und damit einhergehenden Phänomenen. Tina Aird verneint, dass in Netzwerken und Communities etwas Neues passiert. "Menschen kommunizieren und tun das was sie bereits immer taten, sich austauschen", erklärt Aird. Das Neue ist die Intensität der Kommunikation sowie die grosse Distanz um in Kontakt zu bleiben und Content, Meinungen, Einsichten und Fotos miteinander zu teilen. Wie nutzen werbungtreibende Unternehmen derartiges Social Media-Life? Aird: "Die Antwort ist, alle Social Media-Aktivitäten an einem `Ort´ stattfinden zu lassen." Und Windows Live will dieser Platz zur Bündelung modernen Social Media-Lebens sein. Aird: "Zentraler Denkansatz ist, am Knotenpunkt der sozialen Kommunikationsströme zu sitzen und zu partizipieren." atmedia.at