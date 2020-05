atmedia live: Jeffrey Cole

at // Jeffrey Cole, Direktor des Center for the Digital Future der USC Annenberg School, war Gastreferent von Microsoft Advertising in Wien und zeichnete ein Bild der New Media-Nutzer. Basis dafür ist die weltweite Studie "Surveying the Digital Future - The World Internet Project". Cole präzisiert einige Schlußfolgerungen. "Film, Musik und Print werden natürlich überleben jedoch kleinere Mediengeschäftsmodelle als bislang gewohnt in der digitalen Medienwelt sein", zeigt die an der Gegenwart deutlich ablesbare Prognose. Cole zerstört die Hoffnungen, dass junge Menschen, die jetzt keine Zeitung lesen diese später lesen. "Die Unter-30-Jährigen werden nie eine Zeitung lesen", desillusioniert Cole und ergänzt sarkastisch: "Jeder verstorbene Zeitungsleser hinterlässt eine Lücke in der Printmedien-Nutzung." atmedia.at