atmedia.at für Frühreife: JustHunger.com

at // Kochen 2.0 will das in Österreich und Bayern startende Essen-Bestell-Portal JustHunger.com. Das Projekt von Gary und Nicole Farag, dem Community Creation-Team, will aus JustHunger.com "the first leading social delivery community" machen und folgt dem Motto "any food - any time - any place". Liebe auf den zweiten Blick war es bei Alpha-Blogger Robert Basic. "Man kann Essen online bestellen. Zunächst hört sich die Sache recht simpel und nicht außergewöhnlich an", schreibt Basic. Bei "gemeinsam Essen", horcht er auf und es "spitzten sich meine Ohren". Basic lieferte gestern den ersten Boost für JustHunger.com. Ende nächster Woche beginnt eine Kooperation mit Herold.at. atmedia.at