Atheistische Kühe

at // "Kühe kennen keine Feiertage. Unsere Milchbauern - immer im Einsatz". Darauf macht uns Agrarmarkt Austria Marketing mittels City Light-Kampagne aufmerksam. Die Imagekampagne soll Bewußtsein für die Arbeit der heimischen Milchbauern schaffen, die Tag für Tag im Einsatz sind um trotz sinkender Preise und steigendem Wettbewerbsdruck für Frische und Qualität garantieren. Die Außenwerbekampagne läuft heute an. Die hinterleuchteten City Lights wurden so produziert, dass das Sujet sich in einer Tag- und Nacht-Optik präsentiert. Die Kampagne entspringt der Arbeitsgemeinschaft von Cayenne Wien und markant. Sujet-Schau