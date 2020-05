Asylsuche und ihre Schokoladenseite

Die Agentur realisiert die Kampagne im Auftrag des UNHCR. Sie wird über TV, Kino, Radio, Printmedien, Plakaten, City Lights und Online-Bannern österreichweit ab nun ausgespielt.



Die Kampagne dreht sich um die in rotes Papier verpackte Tafel Schokolade auf einem Kopfpolster. Das Rot steht für Österreich und die Platzierung auf dem Bett soll die Assoziation mit dem süssen Gruss touristischer Gastgeber an seine Gäste evozieren. Die anreisen um wieder abzureisen.



Mit dem Zoom vom Polster und der Schokolade weg, verändert die auftauchende Umgebung die anheimelnde Atmosphäre der Eingangssequenz in Bitterness und Tristesse des Asylanten-Alltages. Der Off-Sprecher unterlegt den 26-Sekunden-Hausbesuch mit Fakten zur staatlichen Gastfreundschaft.





Das UNHCR bemüht sich mit der Kampagne die Versachlichung und Entemotionalisierung der Asylsuche einen Schritt weiter zu bringen und das eine oder andere damit verbundene Vorurteil abbauen zu können.



Die Realisierung wurde nur durch die gemeinsame und gegenseitige Unterstützung aller Beteiligten möglich, die sich kostenlos in den Dienst dieser Sache stellten.



