Arzt-Suche24.at in der AboutMedia-Ordination

Arzt-Suche24.at dient als Nachschlagewerk für in Österreich niedergelassene Ärzt. Abgesehen von Name, Adresse und weiteren Kontaktdaten weist das Service-Portal auch Ordinationszeiten, Behandlungsmethoden und Diplome der Mediziner aus.



AboutMedia erweitert mit Arzt-Suche24.at die Gesundheitsreichweite, deren Basis der Herold.at-Gesundheitschannel ist und die in etwa 476.000 Unique Clients ausmacht.