Arturo und Zelmanovics verlassen Publicis

"Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, dass alle involvierten Parteien ihre eigenen Wege gehen", kommentiert Steven Althaus, CEO von Publicis Deutschland und Österreich, den Wechsel an der Agentur-Spitze. Er will "in Kürze die CEO-Nachfolge bekanntgeben".



Einstweilen obliegt die Agentur-Führung einem Team, bestehend aus Dominique Torres, Barbara Kavallar, Marcus Jablonski und Martin Laher.