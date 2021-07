Arte zeigt neue Polit-Serie "Occupied - Die Besatzung"

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union schäumen. Denn ihre Länder sind die Hauptabnehmer der norwegischen Gas- und Erdölvorkommen. Deshalb verbündet sich die EU mit Russland. Die unselige Allianz führt schließlich zu einer immer stärker zu spürenden Einflussnahme von Russland in Norwegen. Anschläge von Separatisten, mysteriöse Todesfälle und Entführungen verändern das Land. Norwegen steht vor dem ordnungspolitischen Super-GAU, ein Krieg mit Russland wird immer wahrscheinlicher. Die Situation in dem nordeuropäischen Land droht komplett zu eskalieren.

Mit jeder Folge verändern sich langsam, aber merklich die Charaktere der Hauptfiguren, darunter ein Bodyguard, die norwegische Geheimdienst-Chefin und ein Journalist. Die Folgen enden in der Regel offen, so dass so mancher Zuschauer die nächste Folge vermutlich sofort online sehen will. In der Mediathek von Arte wird dies teilweise möglich sein. Zudem gibt es für Serienjunkies auf der Arte-Website ein Online-Spiel zur Serie.