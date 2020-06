Hommage an die Königin der Disco

Sie war die unbestrittene Königin der Disco: Donna Summer hat in den 1970ern und 80ern mit Hits wie „Love To Love You Baby“, „I Feel Love“, „Hot Stuff“ und „Bad Girls“ Tanzklassiker vorgelegt, die bis heute Bestand haben.

Und, man glaubt es beim heutigen Hören ja kaum, die waren damals skandalös: Aufnahmen ihres ersten Hits, „Love To Love You Baby“ (1975), wurde von Sittenwächtern öffentlich verbrannt, man warf dem Stück unterschwellige Pornografie vor. Der Karriere tat das natürlich keinen Abbruch: fünf Grammys, drei aufeinanderfolgenden Nummer-eins-Platin-Alben und mehr als 130 Millionen verkauften Platten konnte Summer verzeichnen. Die Doku „ Donna Summer – Hot Stuff“ (22.00 Uhr, Arte) zeichnet die Höhen und Tiefen der Karriere der 2012 gestorbenen Musikerin nach. Den Namen übrigens hatte sie von einem Österreicher: Für Musicalproduktionen nach Europa gekommen, heiratete sie 1972 den Österreicher Helmuth Sommer – und trug fortan die englische Version seines Nachnamens.