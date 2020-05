Arnold wählt Home Direct

Der Name des grünen Nutzfahrzeugs ist gewollt an Arnold Schwarzenegger und dessen in "Die steirische Eiche" subsummierten Charaktereigenschaften angelehnt. Und dessen politische Funktion reflektierend ist die Einführung von Arnold mit " Österreichs neue Bewegung: Arnold 2011 betitelt.



Die Agentur wurde vom Fahrzeug-Entwickler GreenCart mit der Namensfindung, der Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationsunterlagen und Events beauftragt.