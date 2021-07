ARD: Günther Jauch beendete seine Talkrunde

Günther Jauch hat sich von seiner politischen Talkshow in der ARD verabschiedet und um Vertrauen für seine Nachfolgerin Anne Will geworben. "Herzlichen Dank, dass Sie uns diese viereinhalb Jahre so wunderbar die Treue gehalten haben", sagte der 59-Jährige in seiner letzten Sendung am Sonntagabend in Berlin. Der Moderator bat das Publikum, dieses Vertrauen auch seiner Nachfolgerin entgegenzubringen - "die es wirklich verdient hat".

Will hatte bereits bis zum Frühjahr 2011 im Ersten eine Talkrunde am Sonntagabend. Jetzt bekommt sie den Sendeplatz zurück. Nach Einschätzung des Medienwissenschaftlers und ehemaligen Leiters des Grimme-Instituts, Bernd Gäbler, hat sie "beste Voraussetzungen". "Das ist ja ganz selten, dass jemand einen Sendeplatz weggenommen kriegt - und ihn dann wiederbekommt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

In der Zwischenzeit sei Will "souveräner" und "selbstbewusster" geworden, sagte Gäbler. Sie sei womöglich nicht ganz so populär wie Jauch und werde eventuell etwas niedrigere Quoten haben. In der Sache werde sie das aber gut machen. Dass sie den Wechsel des Sendeplatzes so mitgemacht habe, zeige zudem Loyalität, und werde von den Sendern goutiert. Will tritt die Nachfolge von Jauch am 17. Jänner an.