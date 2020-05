ARD-Finanzen im Sinkflug

de // "Wir sind mit unserer Finanzausstattung bereits heute im Sinkflug. Ein Sponsoring- und Werbeverbot würde ihn noch beschleunigen und uns dem Absturz näher bringen", erklärte der ARD-Vorsitzende Peter Boudgoust heute im Rahmen einer Intendanten-Sitzung in München. Die ARD geht von einem Einnahmenverlust um bis zu 15 Prozent in den nächsten zehn Jahren aus. Ursache: die allgemeine demografische Entwicklung in Deutschland und die Zunahme von Gebühren-Befreiungen aus sozialen Gründen.