Arcotelhotels.com nach dem Umbau

Das Unternehmen war dabei bestrebt die Arcotelhotel.com-Nutzung so zu vereinfachen, dass die Hotels der Gruppe kennenzulernen sind und ohne Umwege und Hürden buchbar sind. Dazu gehört auch die zielgruppen-adäquate Ansprache auf der Plattform.



Die Hotels sind mittels Standortkarte und GPS-Daten sowie deren Umgebung "lokalisierbar". Deren Erscheinungsbild wird anhand von Videos und Panoramen gezeigt. Parallel dazu wird die Social Media-Ebene, die den Service-Grad der Gruppe und deren Betriebe widerspiegeln soll, geführt. Sie besteht aus den Netzwerken Facebook, Twitter, YouTube, Blogbeiträgen und flickr-Bilderalben.



Arcotelhotels.com existiert nun in acht Sprachversionen, um auch Gäste aus China und Indien für die Business- und Stadthotels in den Märkten Österreich, Deutschland und Kroatien zu gewinnen.