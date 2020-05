Arbö startet Arboe-TV.at

Das in Arboe-tv.at gebündelte Video-Angebot dreht sich um Service-, Ratgeber-Inhalte und Event-Reports. Der Verband bündelt hier sein, seit drei Jahren betriebenes Video-Content-Schaffen, das auch im YouTube-Channel ArboeTV zu sehen ist aber unter Arboe-TV.at mehr Verbands-, Markennähe und Identität hat.



Ein Grundprinzip unserer Videos ist, die Inhalte müssen so einfach wie möglich sein, beschreibt Volker Wiltschko, der für die Arbö TV-Produktionen und Social Media der Vereinigung zuständig ist, die Gestaltungsstrategie hinter dem Video-Kanal, der in sechs Rubriken gegliedert ist.