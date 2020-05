ARBÖ launcht Pannen-App

Neben Handlungsanleitungen mittels Video- und Foto-Tutorials sind in der App die Dienststellen der Organisation aufgelistet und ermöglichen Hilfesuchenden Notrufe an den ARBÖ abzusetzen. Weiters liefert das Service Treibstoff-Informationen basierend auf der Lokalisierungsfunktion mobiler Endgeräte, zeigen Tankstellen in der jeweiligen Umgebund der Nutzer und liefern Routenbeschreibung dazu.



Die App ist eine Arbeit von TheLounge und Lucy Marx.