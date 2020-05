Arbeitsabschnittspartner

at // Da komme was wolle. goldbach media und Partysausen-Mogul DocLX werden bis 2011 eng zusammenarbeiten. goldbach media bringt die Medienmarken MTV und Viva im DocLX-Portfolio - Maturareise X-Jam, Studentenreise Spring Ja, Winterreise University of Snow, etc. - unter. Umgekehrt werden die emotionalsten Reisemomente in den Österreich-Formaten der beiden Sender zu sehen sein. Der Vermarkter und der Event-Konzern blicken bereits auf eine rege Zusammenarbeit zurück. atmedia.at