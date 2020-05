at // Die Bregenzer Lokalradio GmbH stellt am 31. August die Ausstrahlung von Radio Arabella in Bregenz ein. Ein wirtschaftliche Fortführung des Programm-Angebotes ist nicht mehr möglich. Radio Arabella hätte mehr Frequenzen in Vorarlberg benötigt, diese jedoch, trotz Verhandlungen, nie bekommen. Vorarlberger Nachrichten, Seite A5