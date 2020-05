April-Werbebilanz negativ

Von November 2011 bis Februar dieses Jahres sanken die Werbespendings kontinuierlich. Nach einem Aufbäumen im März ließ der Werbedruck im April nach. Für den April 2011 waren 8,1 Prozent Zuwachs ausgewiesen.



Gemäß der Focus-Statistik konnten sich in der Kumulation, also der Aufrechnung der Brutto-Werbeausgaben von Jahresbeginn bis Ende April 2012, die Privat-TV-Anbieter dem Monatstrend verschließen und 12,9 Prozent zulegen. Dies lässt andererseits den Schluß zu, dass die Privatsender vife Verkäufer hat und mit Preisen operiert, die Budgetmittel aus anderen Mediagattungen abfließen lassen.



Auch die privaten Radiosender liegen nach vier Monaten und gegenüber dem vorjährigen Vergleichszeitraum um 6,8 Prozent über dem 2011 erreichten Werbedruck-Niveau.



Für die regionalen Wochenzeitungen weist Focus noch 4,3 und für Tageszeitungen noch 1,9 Prozent Spending-Zuwächse aus.



Für alle weiteren Werbemarkt-Segmente sind die vier Monate in der Kumulation rückläufig. Die Gegenüberstellung der beiden Vier-Monate-Werbekonjunktur-Zyklen ergibt wiederum ein derzeit hauchdünnes Minus von 0,3 Prozentpunkte zum Vorjahr.