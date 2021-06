AppNexus übernimmt Yieldex

Das Werbetechnologie-Unternehmen AppNexus übernimmt das auf Prognose-, Preisbildungs- und Direktvertrieb-Analysen für Online-Medien-Betreiber spezialisierte Unternehmen Yieldex. Mit den Analyse-Leistungen des Unternehmens sollen künftig die Real Time Advertising-Position von AppNexus gestärkt werden. Das kaufende Unternehmen will Publishern künftig eine vollständige Leistungspalette im automatisierten, digitalen Media-Handel anbieten, um die Qualität programmatischen Direkthandels auf dem eigenen offenen RTA-Marktplatz zu steigern.

Yieldex arbeitet bislang für Publisher wie The New York Times, Expedia, Pandora, CBS Interactive, The Weather Channel, Hearst Newspapers und PGA Tour Digital.