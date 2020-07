Apples Umsatzträger ist das iPhone

In dem Quartal, dem zweiten im Wirtschaftsjahr des Konzerns, erwirtschaftete Apple 45,65 Milliarden Dollar Umsatz, ein fünf-prozentiger Zuwachs gegenüber dem zweiten Quartal 2013. Die höchsten Umsatzzuwächse erzielt der Konzern mit seinen Produkten in China und Japan. In Europa macht Apple 10,23 Milliarden Dollar Umsatz. Die Region liefert vier Prozent Umsatzsteigerung.



Der Netto-Gewinn im Quartal beläuft sich auf 10,2 Milliarden Dollar. Die Brutto-Gewinnspanne stieg von 37,5 auf 39,3 Prozent.