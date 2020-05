Apple zu Kompromissen bereit

Für Abo-Angebote entfällt der In-App-Kaufzwang. Das heißt, dass Verlage App-Abonnements abseits des App-Stores vermarkten können und nicht mehr verpflichtet sind dies parallel dazu auch in Apple's Store zu tun.



Weiters ist eine unterschiedliche Preisgestaltung in iTunes und im App-Store möglich. Die Aufhebung dieser Preisvorgaben schafft für Verlage Spielräuem für Bundles und Promotion-Angebote. Apple verbietet weiterhin mit Links in Apps auf außerhalb zur Verfügung stehende Angebote zu verweisen und diese so zu bewerben.



Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und der Bundesverband Detuscher Zeitungsverleger bewerten diese Geschäftsbedingungen-Adaption als "substantielle Verbesserung".