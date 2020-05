Apple wird weich

intApples Mobile Advertising-Programm iAd tut sich in den USA zunehmend schwerer im Wettbewerb mit Google. iAd liegt, gemessen am Display-Ad-Umsatz 2011, an vierter Stelle im Markt. Als hinderlich für die Entwicklung von iAd erweisen sich die rigiden Konditionen für Kampagnen-Umsetzungen.