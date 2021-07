Apple will Fernsehprogramm aufmischen

Apple will nun auch den Fernseher erobern. Bereits in diesem Herbst könne der US-Konzern einen eigenen Online-Fernsehdienst auf den Markt bringen, berichtete das " Wall Street Journal" am Dienstag. Derzeit verhandele Apple mit Medienkonzernen wie Walt Disney, CBS und Twenty-First Century Fox.

Es gehe darum, ein Angebot aus etwa 25 Fernsehkanälen - darunter bekannte Sender wie CBS, ESPN und Fox - zusammenzustellen. Damit könnte der Konzern aus dem Silicon Valley seine Riesenkundschaft rund um den Globus versorgen. Der TV-Dienst soll auf allen Geräten mit dem Apple-Betriebssystem iOS abrufbar sein und damit Millionen Nutzern von iPhone und iPad zur Verfügung stehen. Allein im Schlussquartal 2014 verkauften die US-Amerikaner 74,5 Millionen iPhones. Für Apple wäre ein eigener TV-Dienst also eine gute Gelegenheit, Kunden noch enger an den Konzern zu binden.