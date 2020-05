Apple's Siebener-Ergebnis

Wachstumsgaranten iPad und iPhone

Die absoluten Zahlen im Quartalsvergleich lauten so: der Umsatz stieg von 15,68 auf 26,74 Milliarden US-Dollar, der Netto-Gewinn von 3,38 auf 6 Milliarden Dollar und der Gewinn pro Aktie von 3,67 auf 6,43 Dollar. Die Brutto-Gewinnspanne geht von 40,9 auf 38,5 Prozent zurück. 62 Prozent des Umsatzes macht Apple am Weltmarkt außerhalb der USA.



Die Absatz-Zahlen sprechen die gleiche Sprache. 7,3 Millionen iPads wurden im vergangenen Quartal verkauft. Der iPhone-Absatz stieg um 86 Prozent auf 16,2 Einheiten und der Mac-Verkauf legte um 23 Prozent auf 4,1 Millionen Stück zu. Die iPod-Verkäufe sind rückläufig. Sieben Prozent weniger als im Vergleichsquartal gingen über die Ladentischen aller Herren Länder machen aber 19,5 Millionen in der Apple-Verkaufsstatistik aus.



atmedia.at