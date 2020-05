Apple-Nutzer bewegen sich schneller als Android-Nutzer

25 Millionen Menschen nutzen die Apps des Unternehmens. Zehn Millionen dieser Runtastic-Nutzer sind auch Mitglied in der um die Apps entstandenen Fitness-Community. Darüber hinaus ergibt die aktuelle Wachstumsdynamik des Unternehmens, dass im Schnitt "jede Sekunde eine Runtastic-App heruntergeladen" wird. "Vor allem die 25 Millionen aktiven Runtastic-App-Nutzer bedeuten mir sehr viel", kommentiert der CEO und Mitbegründer des Unternehmens Florian Gschwandtner eine der, den Erfolg des Unternehmens bestätigende Zahl.



Dieser Entwicklungs- und Nachfrage-Verlauf hatte für das einstige Start-up einen wesentlichen und nachhaltigen ökonomischen Effekt. Bereits nach 18 Monaten war das Unternehmen Cash-Flow-positiv. Seit Anfang 2011 erwirtschaftet das Unternehmen Erträge.



Während die Nutzer der Apps und die Runtastic-Community ihre individuellen Sport- und Fitness-Ziele verfolgt, beschreitet das Unternehmen mit einer neuen Vertriebspartnerschaft konsequent den eingeschlagenen Strategie-Weg. Amazon.com verkauft das Runtastic-Produkt-Portfolio an Sport-Accessoires in den US-Markt.



Und um die laufende, radelnde und ständig trainierende Kundschaft bei Laune zu halten, integriert Runtastic einen, in die Apps integrierten Musikplayer über den auf Sport-Aktivitäten abgestimmte Musik-Mixes von Power Music zu nutzen und zu hören sind. Diese akustischen Motivationsmittel werden seit 13. Mai 2013 über Stores wie iTunes, Google Play, Amazon, Spotify, etc. vertrieben.



Sie vertiefen das emotionale Erleben der Apps, das individuelle Sportausüben und erhöhen die App-Nutzung, das Aktivitätsniveau in der Community und daher auch die mannigfaltigen Bindungen an Runtastic, an Sportarten wie auch zu allen Menschen mit denen diese Engagements geteilt werden.