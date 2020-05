Apple ist eine Idee und keine Marke

" Apple ist kein Unternehmen und keine Marke. Apple ist eine Idee, und zwar eine Idee, die Welt besser zu machen. Im Grunde hat er die Firma für sich selbst gegründet."



"Ich glaube Steve Jobs wird in die Geschichte eingehen als der Mann, der in dieser Zeit mehr verändert hat, als jeder andere Unternehmer überhaupt. Er allein hat ja bereits 5 oder 6 mal die Welt verändert, das wissen die wenigsten Leute."



" Steve Jobs ist eines der größten Vorbilder, das man haben kann. Weil er dich inspiriert, weil er dir beweist, wenn du mutig bist, und den Glauben in dir hast, dass du die Dinge wirklich zum Besseren verändern kannst, dass du damit auch erfolgreich sein wirst. Und dass das Leben auch auf Wahrhaftigkeit basiert."