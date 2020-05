euDas Mobile Advertising-Network iAd wird von Apple im Dezember in Großbritannien und Frankreich und im Jänner 2011 in Deutschland gelauncht. Folgende Marken haben iAd gebucht: L'Oréal, Renault, Louis Vuitton, Nespresso, Perrier, Unilever, Citi, Evian, LG Display, AB InBev, Turkish Airlines und Absolute Radio. Über iAd wird Werbung an iPhone- und iPod-Touch-Nutzern ausgeliefert.