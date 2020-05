Apple bilanziert Gewinn unter Vorjahresniveau

intEin, gemessen an den vergangenen Jahren, ungewohntes Bild liefert der jüngste Quartals- sowie der Jahresabschluß von Apple Inc.. Der Konzern schloß Ende September das vierte Quartal sowie das Wirtschaftsjahr 2012/13 ab und liegt in beiden Berichtszeiträumen auf Nettogewinn-Ebene hinter den jeweiligen Niveaus der Vorjahresperioden.