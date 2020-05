Apple abonniert Verlage

Steve Jobs einfache Philosophie

Apple behält sich davon 30 Prozent als " Hypermarkt" und Plattformbetrieber ein und managt die Zahlungsvorgänge zwischen Konsumenten und Anbieter. Hinter dieser Vertriebs- und Vermarktungskontrolle steckt eine "einfache Philosophie".



Apple-CEO Steve Jobs erklärt dazu: "Wenn Apple einen neuen Abonnenten für die App gewinnt, erhält Apple einen 30-prozentigen Anteil. Wenn der Verleger einen bestehenden oder neuen Abonnenten für die App gewinnt, behält der Verleger 100 Prozent und Apple verdient nichts. Alles was wir fordern, ist, dass ein Verleger der ein Abonnement-Angebot außerhalb der App offeriert, dieses - oder ein besseres - Angebot auch innerhalb der App macht, so dass Kunden diese auch einfach direkt mit nur einem Klick in der App abonnieren kann."



Der Marktplatz App-Store ist der Zugang zu 90 Märkten und 160 Millionen iOS- ( Apple's Betriebssystem, Anm. d. Red.) Geräten.



atmedia.at