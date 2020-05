App-Werbung wird angenommen

Die Agentur hat sich mittels MindMinutes einen Einblick in die Werbe-Akzeptanz österreichischer App-Bezieher und -Nutzer geschaffen. Aus dem 250 Personen umfassenden Sample eruierte die Agentur, dass die Smartphone-Durchdringung hierzulande bei 54 Prozent und jene mit Tablet-PCs bei rund zehn Prozent liegt.



Diese mit Werbebotschaften konfrontierten Zielgruppen beurteilen das Expandable Ad als optimales Werbemittel. 47 Prozent halten das Format als deshalb überzeugend, da es sich, nach dem klick-bedingten Ausklappen und Content-Überlagern, wieder schließt. Und in seiner vollen Pracht für Überraschungseffekte und dadurch höhere Aufmerksamkeit sorgt. 37 Prozent der Befragten, die Österreichs App-Konsumenten repräsentieren, fühlen sich mit dem Angebot an statischen Formaten gut versorgt.



Bestätigt werden in MindMinutes die beliebtesten App-Inhaltsformen: Spiele, Navigation, Wetter, Social Networks. Für Games zahlen die Nutzer. Die höchsten Nutzungsraten generieren Wetter-Informationen und Network-Kommunikation.



atmedia.at