App-Umsatz steigt auf 15 Milliarden Dollar

26,4 Apps pro Smartphone-Nutzer

Welche Dynamik in Apps steckt, zeigt erst der Vergleich. 2010 wurden weltweit 5,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das ergibt ein Jahres-Umsatzwachstum von 190 Prozent. Das Stück-Wachstum im Jahresvergleich beziffert Gartner mit 117 Prozent oder von 8,2 Milliarden Stück im Vorjahr auf 17,1 Milliarden Downloads 2011.



Apple verdiente in der zweiten Jahreshälfte 2010 über das Revenue-Share-Modell 250 Millionen Dollar an Apps. Von 2010 bis 2014, prognostiziert Gartner, kann das App-Umsatz-Volumen um "mehr als tausend Prozent" und die Download-Menge auf 185 Milliarden Apps ansteigen.