App-Süchtige Apple-Nutzer

20 Prozent der iPhone-Besitzer haben jedoch 40 oder mehr Apps auf ihren Endgeräten platziert. In der Android-Welt macht dieser Anteil nur elf Prozent aus obwohl das App-Angebot bei Google play mittlerweile auch deutlich größer als bei iTunes ist.



Apps auf dem iPhone werden auch, gemessen am täglichen Einsatz, häufiger verwendet als auf Android-tauglichen Endgeräten. Bei Game-Apps fällt diese Intensität mit 43 zu 32 Prozent, bei Social Media-Anwendungen mit 76 zu 64 Prozent und bei Messaging-Apps mit 68 zu 51 Prozent für das iPhone aus.



Die Analyse zeigt auch, dass eine Grenze zwischen populären und genutzten Apps verläuft. Als populär gelten Wetter-, Game- und Navigation-Apps. Weitaus höhere Nutzungsintensität weisen dagegen Social Media-, Nachrichten-, Wetter- und Messaging-Apps auf.



Social Media-Apps sind, aufgrund ihres Kommunikationscharakters, unter Frauen und 18- bis 34-Jährigen beliebt. Während 73 Prozent der Frauen derartige Networking-Apps nutzen, tun diese nur 62 Prozent der Männer.

Kostenlos-Kosmos Android

Android-Nutzer sind dagegen klare Sieger in der Nutzung von Free-Apps. Ihr Anteil macht 64 Prozent aus. Die Anzahl der ausschließlichen Free-App-Beziehern unter den Apple--Kunden ist mit 35 Prozent deutlich geringer. 66 Prozent dieses App-Markt-Segments besitzen "zumindest ein paar Paid-Apps". In der Android-Community sinkt dieser Anteil auf 36 Prozent.



Die Kaufbereitschaft und die tatsächliche Kaufquote ist unter iPhone-Besitzern höher als im Android-Markt. 25 Prozent der Apple-Endgeräte-Verwender zahlten "50 Prozent oder mehr ihrer Apps". Dieser Anteil macht unter den Android-Nutzer nur 15 Prozent aus.



Die höchste Zahlungsbereitschaft für Apps weisen die derzeitigen Tablet-PC-Besitzer und -Nutzer auf. iPad-Verwender investieren mitunter 50 Euro und mehr in zu bezahlende Inhalte.