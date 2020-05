App schlägt Web

Anhand von Smartphone Analytics eruierte das Marktforschungsunternehmen, dass Android-Nutzer in den USA im Schnitt täglich 56 Minuten mit digitalen Inhalten und Services, die sie via App und Web beziehen, verbrachten. 67 Prozent dieser Zeit entfallen auf Apps, 33 Prozent auf das Internet-to-go.



Und es zeigt sich in der Nutzung ein durchaus bekanntes Bild. Die Konsumenten verbringen mit den für sie zehn wichtigsten Apps 43 Prozent ihrer Zeit. In der Statistik ist weiters ausgewiesen, dass die Top 50-Apps 61 Prozent der Nutzungszeit von Android-Verwendern beanspruchen.



Somit bleiben für den Rest der derzeit mehr als 250.000 Android-Apps 39 Prozent der Nutzungszeit am Endgerät um irgendwann im Relevant Mindset der Nutzer anzukommen.



atmedia.at