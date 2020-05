App-Katapulte

intApple setzte mittlerweile "mehr als 50 Milliarden Apps" über sein App-Store ab. Der Konzern versteht hierunter Einzel-Downloads von Apps ohne Berücksichtigung von Download-Wiederholungen und Aktualisierungen. Zur Zeit ist das eine Absatz-Frequenz von "mehr als 800 Apps pro Sekunde". Google teilt wiederum mit, bislang 48 Milliarden Apps aus dem Play-Store abgesetzt zu haben. Davon 2,5 Milliarden im vergangenen April. In Anbetracht der Verbreitungsdynamik und der Breite an Smartphones und Tablets mit Android-Installation wird sich dieses Kräftverhältnis in absehbarer Zeit umkehren.