App gegen nächtliche Heißhunger-Attacken

intAbends ist der Kühlschrank voll. Morgens fehlt, naja, etwas. In Brasilien wurde eine App, die gegen nachaktive Schlemmer schützt und nachaktives Essen verhindern soll, für den Diät-Anbieter Meta Real entwickelt. Ein, am Kühlschrank angebrachtes Schloß meldet, via Smartphone, an die Facebook-Community des Gourmands, dass er sich in dunkelster Stunde an seinem Lebensmitteln zu schaffen macht. Und der Freundeskreis soll ihn auf seine Art vor sich selbst beschützen und vom Griff in den Kühlschrank abhalten. Wie die App funktioniert wird hier erklärt: