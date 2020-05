intInnerhalb von 60 Tagen hat, wie Apple bereitwillig mitteilt, die Zahl der iPad-Verkäufe die Zwei-Millionen-Stück-Marke überschritten. Nach dem USA-Start am 3. April sind die Endgeräte seit vergangenem Wochenende auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, der Schweiz, Spanien sowie in Japan, Australien und Kanada auf dem Markt. In Österreich wird das iPad im Juli erstmals offiziell verkauft. atmedia.at