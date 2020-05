Apfelernte in Cupertino

us // Apple setzt seine Erfolgsgeschichte fort. Im vierten Quartal - beendet am 26. September - erwirtschaftet der Konzern 9,87 Milliarden US-Dollar Umsatz, einen Netto-Gewinn von 1,67 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,82 US-Dollar. Im Vergleichsquartal 2008 waren ein Umsatz in Höhe von 7,9 Milliarden, ein Netto-Gewinn von 1,14 Milliarden und ein Aktienergebnis von 1,26 US-Dollar ausgewiesen.