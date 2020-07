Aperol wirbt mit Freunde- und Freude-Kommunikation

#itsaperoltimeist als erste gemeinsame Kommunikationsumsetzung von Dentsu Aegis und Campari Austria zu registrieren.



Facebook, Twitter, Instagram und die Microsite ItsAperolTime.at werden aus Foren miteinander verknüpft, um "persönliche Aperol-Momente" miteinander zu teilen. Aus den in diesen Medien veröffentlichten Bildern wird in weiterer Folge ein Video produziert.



Unterstützt wird dieser Social-Media-Flight durch - endlich! - einen neuen Aperol-TV-Spot und Bilder aus den sozialen Medien enthält. "Damit sind Fans der Marke aktiv in die Gestaltung des Marken-Auftritts involviert", kommentiert Thomas Hergge, Marketing-Manager von Campari Austria.



Die Kampagne enthält Promotions, neue Werbeformen, die beispielsweise von der Dentsu Aegis Network-Tochter IQ mobile realisiert werden und wurde von der Netzwerk-Agentur konzipiert.



Die Social-Media-Kampagne wird, wie es hierzu heißt, "in enger Zusammenarbeit" mit vi knallgrau umgesetzt. Die grafische Gestaltung der Kampagne besorgt Mathias Fellner und die Agentur Matjes Design.



"Wir wollen mit dieser konvergent gedachten Kampagne und dem aktiven Involvement unserer Konsumentinnen und Konsumenten, die Position der Marke Aperol in Österreich weiter stärken", begründet Hergge diesen Kommunikationseinsatz.