Apartum.com erhöht Angebotsdichte

Apartum.com erreicht diese Angebotsdicht innerhalb eines Jahres nach erfolgten Unternehmensgründung. Das Preisvergleich-Service wurde zunächst in den Märkten Spanien, Frankreich, Italien und USA eingeführt und befindet sich dort, wie die Gründer erklären, in seine "vollen Wachstumsphase". Mittlerweile läuft der zweite Expansionsschritt auf dem Weg zur Globalisierung. In diesem Wegabschnitt wird Apartum.com in den Märkten Deutschland, den Niederlanden, Brasilien und Russland platziert und aufgebaut.



Parallel zur weiteren Internationalisierung dieses Vertriebs- und Vermarktungsweges für Ferienwohnungen wurde Apartum.com optisch weiter entwickelt und auch technisch so adaptiert, dass das Portal auch uneingeschränkt der Nutzung durch Smartphones und Tablets zur Verfügung steht.



Sergi Villaubi, CEO, und Lorenzo Ritella, Marketingdirektor und wie Villaubi Gründer von Apartum.com, bauen das Wachstum und die Zukunft des Portals auf ihrer Überzeugen auf, dass die "Preisvergleichsportal-Industrie großes Potenziale hat und dies durch Trends nachweislich belegt wird".