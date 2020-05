Apache Out-of-Home

at // Gewista goes film. Ab Donnerstag, 19. März, macht das Außenwerbe-Unternehmen mit einem 25-Sekunden-Spot in den Werbeblöcken der Privatsender ATV, ProSieben Austria, kabel eins austria und Puls 4 Werbung in eigener Sache. Dafür lässt die Gewista Indianer kreuz und quer durch die Prärie reiten. Der Häuptling "Gebrochene Feder" verschafft sich über die gut sichtbar platzierten Rolling Boards Orientierung wo die Horde hinreiten soll. Ob der Häuptlingsname ein Hinweis auf Printmedien und die Rothäute auf einen politischen Aspekt hinweisen, bleibt der individuellen Interpretation überlassen.