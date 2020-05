APA vervolltextet Bild

Günstig wie in Indien

Das passiert neben weiteren Springer-Titel mit, laut APA-DeFacto, 300 österreichischen und internationalen Printtiteln. Derartige Konvertierungsaufgaben werden von Verlage überlicherweise an Unternehmen in Indien ausgelagert. APA-DeFacto nimmt für sich in Anspruch diese Leistungen "zu ähnlich günstigen Konditionen" aber mit besserer Qualität anbieten zu können.