Die Austria Presse Agentur (APA) vermarktet Inhalte aus Bild und Bild am Sonntag. Das Medienunternehmen stellt den Content der beiden Springer-Titel im APA-OnlineManager und in der DeFacto-Suchmaschine bereit. Von Bild werden die Ausgaben Deutschland gesamt, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart vermarktet.