APA relauncht PR-Portal

So wurde diese Primär-Content-Plattform auf der bekannten Channel-Ebene in weitere Subchannels strukturiert, um den Informationszugang zu vereinfachen, zu beschleunigen und die Nachfrage nach Inhalten über diese Navigationszugänge zu messen.



In einer nächsten Phase stellt das Medien-Unternehmen Aussendern auf ots.at neue Interaktions- und Präsentationsfunktionen für ihre Inhalte - Call-to-Action-Button, Zitate-Hervorhebung, Textlinks - zur Verfügung.