APA-Nachwuchsregelung

Dreijähriges Anstellungsprozedere

Die neueintretenden Journalisten erhalten ein "Entgelt, dem ein auf redaktionellen Berufsbildern in der Nachrichtenagentur aufgebautes Verwendungsschema zu Grunde liegt". Weiters steht die APA "nun am Beginn eines dreijährigen Stufenplans, der in Summe die Anstellung von rund 60 redaktionell Beschäftigten aus dem Kreis der freien Dienstnehmer vorsieht".