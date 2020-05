APA entwickelt APA.at weiter

atAPA.at, der Unternehmensauftritt der Nachrichten-Agentur ist, gemessen an der Vorgänger-Version aufgeräumter, reduzierter, klarer, optisch ansprechender und vom Gesamteindruck her, an die gegenwärtigen Ansprüche an digitale Medien angepasst. Das Präsentationsmedium vermittelt einen Überblick über die Inhalte- und Nachrichten-Kompetenz sowie über das diesbezügliche Produkt-Angebot des Medien-Unternehmens.