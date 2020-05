aonTV in ORF TVthek

Wie ORF Online-Direktor Thomas Prantner gegenüber dem WirtschaftsBlatt erklärte, wird die Partnerschaft mit aonTV "wahrscheinlich noch im zweiten Quartal starten können". Jene mit UPC soll folgen. Welchen Inhalts diese Kooperation ist, lässt Prantner offen. Dafür spricht er sich implizit für eine kollektive Rundfunkgebühr für alle österreichischen Haushalte wie sie in Deutschland eingeführt wurde aus.

Zukunftsaufgabe Online

Prantner kämpft derzeit um das Online-Direktorium, das es in Zukunft bei einem verkleinerten ORF-Direktoren-Board auf vier Mandate nicht mehr geben wird. Zumindest hat Generaldirektor Alexander Wrabetz die Absicht das Online-Direktorium zu streichen und den Geschäftsbereich zu integrieren.



Prantner, der überlegt als ORF-Generaldirektor zu kandidieren, ist gegen dieses "Verräumen in einer Unterabteilung". Tatsache ist, wie er im WirtschaftsBlatt erklärt, "Online ist eine Zukunftsaufgabe des ORF und das in eine Unterabteilung zu verräumen, heißt weniger Stellenwert, weniger Budget, weniger Projekte und damit auch weniger Zukunftsfähigkeit und weniger Einnahmen."



Der Wahlkampf um den Generaldirektoren-Posten hat begonnen.