AOL verscherbelt ICQ

DST auf Expansion

AOL steht seit der Trennung von Time Warner unter erheblichem wirtschaftlichen Druck, was die jüngsten Zahlen auch belegen. Die Werbeerlöse gingen im ersten Quartal um 28 Prozent und der Gewinn um 58 Prozent zurück. ICQ weist die höchsten Nutzungsraten in den Märkten Deutschland, Russland, der Tschechischen Republik und Israel - dort wurde ICQ 1996 auch entwickelt und aufgebaut - auf. Der in 16 Sprachen verfügbare Kommunikationsservice wird von etwa 32 Millionen Menschen weltweit und pro Monat genutzt. Digital Sky Technologies, an Facebook beteiligt, hat zur Jahresbeginn eine Beteiligungs- und Investitionsoffensive angekündigt. Die ICQ-Übernahme ist ein weiterer Schritt auf dem Weg der internationalen Expansion.