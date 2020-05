AOL macht dicht

Grösserer Rückzug

Die Büros in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München werden aufgelassen. 140 Jobs gestrichen. Die diesbezüglichen Verhandlungen zwischen Unternehmensführung und Betriebsrat laufen gerade an. AOL wird sich weiters aus Schweden und Spanien zurückziehen. Jedoch soll sich, so die kursierenden Gerüchte, AOL auch aus weiteren europäischen Märkten verabschieden. In Österreich betreibt AOL das Portal AOL.at, das rund 500.000 Unique Clients erreicht und Content von derStandard.at bezieht.