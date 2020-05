de // Kai Diekmann hat Witz. Der Chefredakteur der Bild-Zeitung, der in den letzten Tagen aufgrund seiner Blog-Einträge juristische Hyperaktivität bei Kollegen ausgelöst hat, bietet zukünftigen Klagern prophylaktisch einen Blanko-Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung an. Der taz-Journalist Jony Eisenberg und der Berliner Zeitung-Redakteur Christian Bommarius setzen ihre Auseinandersetzungen mit Diekmann per Anwälte fort.